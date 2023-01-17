بعد الخسارة من برشلونة.. 13 لاعبًا من ريال مدريد في وضعية صعبة

سلطت صحيفة “ماركا” الضوء على أزمة ريال مدريد بعد خسارة نهائي السوبر الإسباني وتراجع نتائج الفريق وتدني مستوى اللاعبين بعد العودة من التوقف الدولي الطويل بسبب نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وذكرت الصحيفة تصريحًا لكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قال فيه: “إنه موسم مختلف في البداية لا نعرف كيف سيعود اللاعبون من نهائيات كأس العالم”، وهو تصريح ردده المدرب الإيطالي بضع مرات قبل النهائيات وأكد أن الفريق سيعرف مشاكل.

لكن بحسب ماركا، ليس كل شيء مرتبطًا بنهائيات كأس العالم فموسم ريال مدريد منذ بدايته هناك 13 لاعبًا في الفريق في وضعية صعبة إما بسبب المشاركة في نهائيات كأس العالم وإما لتراجع مستواهم وعدم الاعتماد عليهم من طرف المدرب الإيطالي أو تعدد الإصابات.

الألماني أنتوني روديغر والكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي إدواردو كامافينغا والأوروغوياني فيدي فالفيردي والإسباني داني كارفخال هم الأكثر تضررًا من المشاركة في نهائيات كأس العالم ولم يعد أي منهم في مستوى جيد ولائق بدنيا.

بينما لم يستطع فيرلاند ميندي الظهير الأيسر الفرنسي استعادة أفضل مستوياته هذا الموسم ويعاني في الفريق.

بينما ضربت الإصابات 3 لاعبين 2 منهم أساسيان وهما المدافع النمساوي دافيد ألابا ولاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشاوميني، والثالث هو الإسباني لوكاس فاسكيز والذي يعتبر بديلا دائما لداني كارفخال المتراجع بسبب الإصابات وتدبدب مستواه.

المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أسهم في تدهور لائحة الفريق عبر قرارات فنية حيث لا يعتمد على البلجيكي إيدين هازارد وخيسوس فاييخو وأودريوزولا وماريانو دياز، وهم خارج خططه ولا يعتمد عليهم كبدائل حتى في مباريات سهلة.

ويحتاج كارلو أنشيلوتي وطاقمه الفني والبدني والطاقم الطبي تجهيز كل اللاعبين واستعادة المصابين في أسرع وقت لمواجهة الجزء الثاني من الموسم وتجنب المزيد من التراجع في ظل خسارة كأس السوبر الإسباني والتخلف بفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة في الدوري الإسباني.

كما تنتظر الفريق مباراة صعبة الخميس في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا أمام فياريال الذي خسر أمامه في الجولة الأخيرة من الدوري وسيواجه ليفربول الذي يعاني بدوره هذا الموسم في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في شباط / فبراير وآذار / مارس القادمين.