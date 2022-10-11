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بعد الخلاف.. عمرو مصطفى يهنئ الهضبة بعيد ميلاده

منذ 36 دقيقة
عمرو مصطفى وعمرو دياب

عمرو مصطفى وعمرو دياب

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نشر الفنان عمرو مصطفي منشوراً عبر صفحته الرسمية “فيسبوك” أثار الجدل به بما تضمنه.

وقال عمرو مصطفى قائلاً: العمر يجري سريعا ولن تبقي غير السيره العطره وداعا لاي مشكله مع اي انسان وخاصه لو كان الانسان تجمعه بك عشره ونحن قدوه للاجيال القادمه ..صنعننا تاريخ مشرف من الموسيقي اتمني ان تستمتع بيه الاجيال القادمه بدون اي شؤائب نحن ننشر السعاده.

وتابع “:اتمني ان يظل في ذهن المستمع هذا الانتاج الموسيقي بدون ربطه بأي صراعات او مشاكل .. لذلك انتهز فرصه عيد ميلاد علامات الموسيقي عمرو دياب ومحمد منير .. كل سنه وانتم طيبين قامات كبيره في صناعه الموسيقي تعلمنا منكم الكثير .؟كل عام وانتم بخير”.

وبعد نشر هذا المنشور توقع جمهوره أن هذة رسالة صلح منه لعمرو دياب بعد الخلاف والازمة التي كانت بينهما بعد عشرة أستمرت 20 عاماً والتي انتهت ببلوك.

حيث وقع الخلاف بين عمرو مصطفى وعمرو دياب بعدما اتفقت إحدى شركات الاتصالات مع الأخير على تحضير أغنية وطنية جديدة لإذاعتها خلال عيد الأضحى، وعرض مصطفى على عمرو دياب تقديم لحن له لكي يُكتب عليه كلمات الأغنية، خصوصاً وأنه لم يسبق له تقديم أغنية وطنية مع دياب.

ورفض الفنان المصري عمرو مصطفى، الحديث عن النجم عمرو دياب، خلال حلوله ضيفًا على برنامج حبر سري.

قال عمرو خلال الحلقة رافصاً ذكر اسم دياب: “ماخدتش بالي من الاسم، انا عملت بلوك للمطرب ده ومسحت تاريخي معه ومبفتكرلوش ذكرى ولا حلوة ولا وحشه وعامله بلوك”.

اضاف: “ياريت الحلقة كلها تكون على عمرو مصطفى، أنا اللي جاي النهاردة، لأني بقالي سنتين نسيت الناس كلها حتى مبقيتش أفتكرهم لا بحلو ولا بوحش”.

وحول تاريخه من المشكلات مع المطرب عمرو دياب، عقب: “نسيت التاريخ ده كله مش عاوزة.. مش عاوز أتكلم عن حد مبقاش فيه ذكرى لا حلوة ولا وحشة”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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