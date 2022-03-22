الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد "الرباعية".. ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي

22 - مارس - 2022
انشيلوتي

انشيلوتي

A A A
طباعة المقال

كشف تقرير صحفي إسباني، أمس الإثنين، عن موقف ريال مدريد من إقالة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد الهزيمة من برشلونة في الكلاسيكو.

وتعرض ريال مدريد لخسارة ثقيلة أمام برشلونة، برباعية نظيفة، الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 29 لليجا.

وترددت أنباء قوية، عن نية إدارة ريال مدريد، اتخاذ قرار يتعلق بمستقبل المدرب كارلو أنشيلوتي، بعد تلك الهزيمة المؤلمة.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد لا تنوي إقالة أنشيلوتي من منصبه رغم الهزيمة الكبيرة في الكلاسيكو.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد تضع كامل ثقتها في أنشيلوتي، ولا تفكر في إنهاء عقده الذي يمتد لموسم آخر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أنشيلوتي في حالة نجاحه في تحقيق لقب مهم مع الريال هذا الموسم، فسوف يستمر على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد.

ولفتت إلى أن وضع الريال في الدوري مطمئن، لكن الاختبار الحقيقي للفريق مع أنشيلوتي في الفترة المقبلة، سيكون في مواجهة تشيلسي، بربع نهائي دوري الأبطال.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا، بفارق 9 نقاط عن إشبيلية الوصيف، كما تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان.

    المزيد من منوعات

    سيارة إسعاف في مصر (أرشيفية)
    بعد اختفائها لأسابيع.. العثور على جثة إعلامية مصرية مشوهة داخل فيلا
    جوليا بطرس ضمن فعاليات مهرجان فلسطين الدولي للرقص والموسيقى
    كاتشب- تعبيرية
    أسرار استخدام الكاتشب في تنظيف المنزل.. اليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟