بعد الشائعات عن خيانته لها... لماذا انفصلت نادين الراسي عن خطيبها؟

بعدما كثرت الشائعات عن سبب انفصال الممثلة اللبنانية نادين الراسي عن خطيبها مجد دعبول، خرجت الراسي عن صمتها مؤكدة أن دعبول لم يخُنها بل على العكس “هو من أنظف الرجال في حياتي وانفصلنا عن حب”.

فبعد 5 سنوات من الحب والعشق حاربا كلام المجتمع كلّه، خصوصًا لأن نادين امرأة مطلقة وأكبر منه ب 7 سنوات وهذه المواصفات في الغرب تكون عادية ولا يعلّق أحد عليها، لكن في مجتمعاتنا العربية يجب أن تكون المرأة عزباء أو عذراء وأصغر من الرجل حتى يتقبّل المجتمع علاقتها بالرجل.

وعن سبب الانفصال، كشفت إحدى المواقع عن أن المجتمع وكلامه دمّرهما، فقرّرا الإبتعاد برضى وبحب دون أي مشاكل أو خلافات.

فالسنتان الأخيرتان كانتا صعبتين عليهما حاولا تجاهل كلام الناس والمجتمع حول علاقتهما وحول خطوبتهما التي كانت في عيد الميلاد، لكنهما تعبا كثيرًا ووضعا حدًا لهذه العلاقة بقرار منهما وغصب عنهما.

وفي حديث لنادين، قالت: “مجد أنظف رجل عرفته في حياته، لم يخنّي يومًا وابدًا، كان الكتف الحنون الذي أتكيء عليه”.

وتابعت: “حرام ما يقولونه عن مجد لماذا يشوهون صورته؟ ماذا يعرفون عنه؟ لا نزال نحب بعضنا حتى الآن لكن النصيب أقوى منا نحن، وانفصلنا بتوافق وبرضى”.

وأضافت: “لا أسمح بكلمة خاطئة عن مجد لأنه لا يستحق إلا كلّ خير”.