بعد الشائعات... مياس: نشكر الجمهوريّة اللبنانية منحنا وسام الإستحقاق اللبناني

عبّرت فرقة “ميّاس” اللبنانية عن قبولها بكلّ فخر وسام الاستحقاق اللبناني المذهّب التي ستقدّمه لها الجمهورية اللبنانية، ممثلةً بالرئيس ميشال عون، بعد فوزها في مسابقة America’s Got Talent الأشهر في العالم.
وغرّدت ميّاس عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، قائلةً: “نشكر الجمهوريّة اللبنانية منحنا وسام الإستحقاق اللبناني المذهب. وننتظر تحديد الموعد المناسب لاستلامه بكل فخر”.
وتأتي هذه الخطوة كحدٍّ لوقف الشائعات التي قالت إنّ “ميّاس” رفضت الوسام.
ويُذكر أنّ الفرقة اللبنانية، فخر كلّ لبنان، لا تزال في الولايات المتحدة الأميركية لتقديم عرضها الأخير في لاس فيغاس.