بعد الشائعات... مياس: نشكر الجمهوريّة اللبنانية منحنا وسام الإستحقاق اللبناني

عبّرت فرقة “ميّاس” اللبنانية عن قبولها بكلّ فخر وسام الاستحقاق اللبناني المذهّب التي ستقدّمه لها الجمهورية اللبنانية، ممثلةً بالرئيس ‏ميشال عون، بعد فوزها في مسابقة‎ America’s Got Talent ‎الأشهر في العالم‎.‎

وغرّدت ميّاس عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، قائلةً: “نشكر الجمهوريّة اللبنانية منحنا وسام الإستحقاق اللبناني المذهب. وننتظر ‏تحديد الموعد المناسب لاستلامه بكل فخر‎”.

وتأتي هذه الخطوة كحدٍّ لوقف الشائعات التي قالت إنّ “ميّاس” رفضت الوسام‎.‎

ويُذكر أنّ الفرقة اللبنانية، فخر كلّ لبنان، لا تزال في الولايات المتحدة الأميركية لتقديم عرضها الأخير في لاس فيغاس‎.‎