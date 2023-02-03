بعد الصفقة التاريخية.. فرنانديز يلعب أساسياً في مواجهة تشيلسي وفولهام

سيلعب الأرجنتيني إنزو فرنانديز أساسيا مع تشيلسي في مواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الجمعة 3-2-2023) في أول ظهور مع فريقه الجديد الذي انضم إليه قادما من بنفيكا مقابل 106.8 مليون جنيه إسترليني (128.79 مليون دولار) في صفقة قياسية بريطانية.

وانضم فرنانديز (22 عاما)، الفائز بكأس العالم، إلى تشيلسي يوم الثلاثاء الماضي، في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية.

كما قرر جراهام بوتر مدرب تشيلسي الاعتماد على الوافد الجديد الأوكراني ميخايلو مودريك في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى بعدما قدم أداء مبهرا عندما لعب بديلا أمام ليفربول.

وعاد ريس جيمس للتشكيلة بعد إصابة أبعدته عن الملاعب منذ 27 ديسمبر كانون الأول الماضي.

وخسر تشيلسي، عاشر الترتيب الذي أنفق نحو 300 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الشتوية، 2-1 أمام مضيفه فولهام الشهر الماضي.