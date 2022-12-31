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بعد الصفقة التاريخيّة.. الملايين يتابعون "النصر" على "إنستغرام"

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2022 2:18 مساءً
رونالدو

رونالدو

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بعد ساعات من عقد الصفقة التاريخية مع نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو، ارتفع عدد المتابعين لحساب نادي “النصر” السعودي على إنستغرام إلى أربعة أضعاف، متجاوزًا 3.4 مليون متابع بعد أن كان 800 ألف متابع فقط، وذلك

فيما حصد نجم الكرة العالمية، كريستيانو رونالدو، 10 ملايين إعجاب عبر منشور له في “إنستغرام”، بعد الإعلان عن انضمامه رسميًا إلى النصر السعودي، وشملت الإعجابات قارات أفريقيا وأميركا الجنوبية والشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا والقطب الجنوبي.

إلى ذلك، قال كريستيانو رونالدو في المنشور: “إنه متشوق لدوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جداً وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم معاً بتحقيق المزيد من النجاحات”.

كما قام رونالدو بإضافة حساب نادي النصر بالعربي والإنجليزي، ضمن متابعيه في إنستغرام.

كانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قد كشفت أن معدل أرباح رونالدو على كل منشور عبر إنستغرام بلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني في 2022.

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