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بعد العتب... نادين نسيب نجيم ترد على طوني عيسى

منذ 38 دقيقة
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

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ردّت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على الممثل طوني عيسى، بعدما تحدث الاخير عن عتبه عليها يوم أمس بسبب عدم تهنئتها له بعد نجاح عمله الاخير.

وكتبت نادين في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “حقك عليّ طوني قلة انتباه مني، وألف مبروك لو مأخر. عتبك على قد محبتك وأنا بحبك كتير”.

من جهته، رد طوني: “يسلملي القمر ويللي بحبا قد الدني.. بعرف محبتك لهيك عاتبتك”.

بدورها جيسي عبدو أيضاً نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، جاء فيها: “بعرف انو عتبك على قد محبتك وانا مأكدة انك عامل دور بيجنن متل ما عودتنا كل مرة. الف مبروك المسلسل الك ولسيرين ولرامي ولكل نجوم العمل. بس ارجع من السفر بوعدك رح احضرو واجي لعندكن وشوف البنوت وباركلك، آخر شي بقلك متل كل مرّة: طوني بييييك اسمالله عليكككك”، ليرد طوني عليها “يا الله شو بحبك وانتي بتعرفي كتير منيح هيدا الشي…اشتقنالك وناطرينك”.

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