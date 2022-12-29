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بعد الغناء.. سعد لمجرد يدخل عالم السينما

منذ 11 دقيقة
سعد لمجرد

سعد لمجرد

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كشف المطرب المغربي سعد لمجرد عن آخر مشاريعه الفنية، حيث أعلن لمجرد عن عزمه دخول مجال التمثيل السينمائي، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من العروض، وهو يفاضل حاليا بينها، ويبحث عن دور قريب منه.

وأضاف لمجرد خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء بمدينة شرم الشيخ الساحلية بمصر، قبل ساعات من حفل له بالمدينة ذاتها: “لدي العديد من العروض لتقديم فيلم سينمائي، وأنا أختار فيما بينها الآن، لأنني أرغب في دخول السينما بعمل قوي، لأن البداية هامة خاصة في السينما”.

وتابع: “أبحث عن دور قريب مني، خاصة في البداية، وأتمنى أن يتقبلني الجمهور ممثلا، كما أحبني مطربًا”.

يذكرأن حفل سعد لمجرد في مصر، واجه دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بمنع إقامته، بسبب اتهام الفنان المغرب في العديد من قضايا الاغتصاب والتحرش.

لكن نقابة المهن الموسيقية في مصر، أكدت أنها ستمنح سعد لمجرد تصريحًا بإقامة الحفل.

ويعد هذا الحفل هو الثاني للفنان المغربي بمصر هذا العام، حيث أحيا في أيار/ مايو الماضي حفلا جماهيريا كبيرا.

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