بعد الفوز التاريخي.. نصيحة هامة من حارس المنتخب السعودي للمنتخبات العربية في المونديال

أكد حارس المنتخب السعودي محمد العويس عقب انتهاء مباراة فريقه مع نظيره الأرجنتيني أن لاعبي المنتخب السعودي جميعهم كانوا في مرحلة تركيز عالية المستوى، والجميع لعب بنسبة مائة بالمائة.

وأشار العويس أنه أحد نجوم هذه المباراة وليس بالنجم الأوحد، لكن المنتخب الأخضر ككل لعبوا مباراة وصفها العويس بالمميزة.

واعتبر العويس أن جميع اللاعبين المشاركين في المباراة والذين ساندوا الفريق من مقاعد الاحتياط إضافة للجهاز الفني والإداري والطبي، قاموا بواجباتهم على اكمل وجه.

ولفت العويس أن مباراتهم لم تكن سهلة فهم كانوا في مواجهة فريق مرشح لبطولة كأس العالم، ولكن بفضل الله حصد المنتخب السعودي أهم ثلاث نقاط بفوزه على الأرجنتين.

وتمنى العويس من الفرق العربية المشاركة في مونديال قطر، الاستفادة من عامل الأرض والجمهور، فالفرق العربية تلعب على أرضها وبين جمهورها، وهذا الأمر يعطيهم أولوية على الخصم كائناً من كان.

وعن حادث الاصطدام بالمدافع ياسر الشهراني، أعرب العويس عن حزنه لهذا الحادث، وتمنى الشفاء العاجل للشهراني، ولفت إلى أنه قام بزيارته في المستشفى واطمأن عليه وبارك له بالفوز التاريخي على المنتخب الأرجنتيني.