بعد الكشف عن راتب مبابي.. كم يتقاضى ميسي ونيمار؟!

أثار تسريب تفاصيل عقد كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان، تساؤلات بشأن رواتب ليونيل ميسي ونيمار.

وكانت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية كشفت تفاصيل عقد كيليان مبابي الذي وقعه مع باريس سان جيرمان في مايو/أيار الماضي، مشيرةً إلى أن إجمالي ما سيربحه طوال مدة عقده مع النادي العاصمي حتى 2025 سيجعله صاحب أعلى راتب في تاريخ الرياضة العالمية.

وفي حالة بقائه لمدة 3 سنوات (مدة العقد)، سيحصل مبابي على ما يصل إلى 630 مليون يورو وفقا للصحيفة، ليتجاوز بذلك أعلى عقد بتاريخ كرة القدم، محطما رقم زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي وقع عقدا مع برشلونة في 2017 تقاضى من خلاله 555 مليون يورو في 4 سنوات.

ويتقاضى مبابي بموجب عقده الجديد راتبا سنويا يصل إلى 72 مليون يورو، ليبتعد المهاجم الشاب بفارق كبير عن زميليه نيمار وميسي.

وبعد الكشف عن تفاصيل عقد مبابي، فعلت “لو باريزيان” الأمر نفسه بالنسبة للعقود التي وقعها قائد منتخب الأرجنتين ميسي و النجم البرازيلي نيمار مع باريس، علما بأن كليهما من بين أعلى 10 لاعبين أجراً في عالم كرة القدم.

ما هي تفاصيل عقد نيمار مع باريس سان جيرمان؟

وقَّع اللاعب البرازيلي عقدًا مع سان جيرمان لمدة 5 سنوات في عام 2017، وحصل على 36 مليون يورو لكل موسم بعد الضرائب.

وفي العام الماضي، وقع نيمار عقدا جديدا يربطه بناديه حتى عام 2027 بعد الاتفاق على خفض راتبه الذي جعله يتقاضى أقل من راتب مبابي (72 مليونًا سنويًا)، دون أن تكشف “لو باريزيان” عن الرقم بدقة.

ما هي تفاصيل عقد ميسي مع باريس سان جيرمان؟

من جانبه، يتقاضى ميسي 41 مليون يورو بعد الضرائب، بما في ذلك نسبة مدفوعة بالعملات المشفرة، بالإضافة إلى مكافأة الولاء.

ولكن على عكس مبابي، لم يحصل النجم الأرجنتيني على أي مكافأة توقيع، في الوقت الذي حصل فيه النجم الفرنسي الشاب على 180 مليون يورو لتجديد عقده حتى 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن ميسي لا يعتبر من الناحية القانونية مقيمًا في فرنسا، ما يعني أنه يدفع 30% فقط من دخله كضرائب، علما بأن ضريبة الدخل في فرنسا على الرواتب التي تزيد عن 160 ألف يورو سنويًا هي 49%.