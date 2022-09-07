بعد النتائج المخيبة... إقالة توماس توخل

أقال نادي تشلسي الإنجليزي، الأربعاء، مدربه الألماني، توماس توخل، إثر النتائج المخيبة في مطلع الموسم الجديد بعد الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية.

وأصدر تشلسي بيانا رسميا نقلته وكالات الأنباء جاء فيه: ” أنه انفصل عن المدرب توماس توخل في أعقاب الهزيمة أمام دينامو زغرب الكرواتي 1-صفر الثلاثاء في افتتاح دوري أبطال أوروبا”.

وقال: “نيابة عن الجميع في تشلسي يود النادي أن يسجل امتنانه لتوماس والجهاز المعاون على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع النادي”.

وجاء هذا القرار بعد ساعات من إعلان نادي لايبزيغ الألماني إقالة مدربه الإيطالي، دومينيكو تيديسكو، إثر الخسارة الفادحة أمام ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 4-1، في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.