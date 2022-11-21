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بعد الهزيمة أمام الإكوادور... إليكم أول تعليق لقائد منتخب قطر

منذ 54 دقيقة
قائد منتخب قطر

قائد منتخب قطر

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بعد هزيمته أمام الإكوادور (0-2) في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، على ملعب “البيت” بمدينة الخور، اعتذر قائد منتخب قطر، حسن الهيدوس، لمشجعي “العنابي”.

وقال حسن الهيدوس: “نعتذر للجماهير على هذا المستوى وسنحاول الظهور بمستوى أفضل في المباراتين المقبلتين”.

وتابع: “بداية كأس العالم رهبة، أول ربع ونص ساعة الخطوط كانت بعيدة، وارتكبنا أخطاء، وهو ما كلفنا هدفين، وبعد ذلك تمكنا من مجاراة منتخب الإكوادور”.

وأضاف الهيدوس: “متأكد من أن الفريق عنده أفضل وبإمكاننا التعويض في المباراتين المقبلتين ضد السنغال ثم هولندا”.

يذكر أن منتخب قطر سيلعب في الجولة الثانية ضد نظيره السنغالي يوم الجمعة المقبل، ولا بديل أمامه سوى الفوز إذا ما أراد الإبقاء على آماله التأهل إلى الدور ثمن النهائي للمونديال.

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