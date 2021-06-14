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بعد انتشار صورتها المثيرة للجدل.. حنان ترك تغرد من جديد

14 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 14 - يونيو - 2021 12:27 مساءً
حنان ترك

حنان ترك

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بعد أيام من جدل كبير أثارته الفنانة منة شلبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة تجمعها بحنان ترك، دون حجاب، قامت الفنانة المصرية المعتزلة، حنان ترك، بنشر صورة لها بالحجاب برفقة زوجها.

وقالت حنان ترك، في تغريدتها، “نعم الله علينا كثيرة .. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك”.

​وكانت النجمة الشابة منة شلبي نشرت صورة تجمعها بصديقتها الفنانة المعتزلة حنان ترك وهي دون حجاب عبر حسابها في “تويتر”. وكتبت عبر حسابها في تويتر: “وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب”.

بدورها، ردت الفنانة المعتزلة في تغريدة عبر “تويتر” قائلة: “حبيبتي يا منجو.. وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يارب”، إلا أنها لم تجب على أي تساؤلات حول إمكانية عودتها للشاشة ثانية، لتعلق شلبي قائلة “وميحرمنيش من أنقى وأجدع وأنظف صاحبه وأخت ويباركلك في عمر ولادك وجوزك ويديكي الصحة ويديمك نعمة”.

وسبق أن أعلنت ترك اعتزالها الفن رسميا في أغسطس/ آب 2012 ، قائلة حينها: “قررت بفضل الله اعتزال التمثيل، ففي اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها”، مضيفة أن “أخت تريز” هو المسلسل الأخير لها في عالم التمثيل.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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