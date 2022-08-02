الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
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بعد انتقادات طالت فيفي عبدو.. ابنتها ترد

منذ 52 دقيقة
فيفي عبده

فيفي عبده

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دافعت عزة مجاهد عن والدتها الفنانة فيفي عبده بشأن الانتقادات التي تتعرّض لها بسبب مقاطع فيديو الرقص التي تنشرها عبر حسابها في “إنستغرام”، مؤكدة أنها لا تلتفت لمثل هذه الانتقادات.

وقالت عزة في تصريحات صحافية: “جمهور فيفي ومعجبيها أكتر من المنتقدين ومش بنبص للانتقادات… وإيه المشكلة في الفيديوهات؟ ما تعيش حياتها براحتها أي حد من حقه يفرح وربنا خير الحافظين من الحسد”.

أما عن أعمالها المقبلة بعد نجاحها في مسلسل “شغل في العالي”، فأشارت عزة إلى أنها تستعد للمشاركة في فيلم جديد ولكنه لن يجمعها بوالدتها.

يُذكر أن مسلسل “شغل في العالي” الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماض، جمع فيفي عبده بابنتها عزة، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل، وضم عدداً كبيراً من الفنانين، أبرزهم: شيرين رضا، محمد رضوان، فريد النقراشي، ساندي مراد، وبسنت النبراوي، وإنجي كيوان.

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