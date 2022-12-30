بعد انسحابه من كأس يونايتد للتنس.. كيريوس يرد على هيويت

قال نيك كيريوس إن كابتن المنتخب الأسترالي ليتون هيويت ألقى به “تحت الحافلة” بعد قراره بالانسحاب من بطولة كأس يونايتد المختلطة للفرق ليكون في أفضل حالاته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الشهر المقبل.

وانسحب كيريوس المصنف 22 عالميا، الذي توج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لزوجي الرجال العام الحالي وحل وصيفا للصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة ويمبلدون 2022، من بطولة اتحاد لاعبي ولاعبات التنس المحترفين الأربعاء الماضي بسبب الإصابة.

وقال هيويت الليلة الماضية إنه لم يكن على علم بانسحاب كيريوس حتى إعلان اللاعب البالغ من العمر 27 عاما وأعرب عن إحباطه بسبب افتقاره إلى التواصل.

وانسحبت الأسترالية أيلا تومليانوفيتش الجمعة من مباراتها ضد البريطانية هارييت دارت بسبب إصابة في الركبة اليسرى، ورد كيريوس على تعليق في تويتر متسائلا عما إذا كانت ستعامل بالمثل من قبل سمانثا ستوسور كابتن فريق السيدات.

وقال كيريوس “أنا أتساءل ما إذا كانت ستوسور ستلقي بها تحت الحافلة مثلما فعل كابتن فريقنا… من الصعب الاستعداد عندما لا تعرف ما يحدث”.

وأضاف كيريوس، الذي انسحب من الفريق الأسترالي في كأس ديفيز هذا العام، إنه كان على اتصال مع الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي للتنس كريج تيلي وكذلك مدير بطولة كأس يونايتد ستيفن فارو بشأن إصابته. وتدرب اللاعب الأسترالي في سيدني أولمبيك بارك اليوم. وتبدأ بطولة أستراليا المفتوحة في 16 يناير كانون الثاني المقبل.