بعد انسحاب الهند.. السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (الاثنين 5-12-202) إن السعودية أصبحت المرشحة الوحيدة لاستضافة نهائيات كأس آسيا للعبة الشعبية في 2027 بعد أن سحبت الهند طلبها للحصول على حقوق التنظيم.

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي انحصرت المنافسة على استضافة البطولة بين الهند والسعودية بعد انسحاب قطر عقب نجاحها في الحصول على حقوق استضافة نسخة البطولة في 2023 بدلا من الصين.

وبهذا فإن الطلب السعودي سيكون الطلب الوحيد الذي سيقدم إلى الجمعية العمومية للاتحاد القاري عند انعقادها في البحرين في فبراير شباط المقبل لتحديد صاحب الاستضافة.

وستكون استضافة البطولة بمثابة دفعة جديدة للكرة السعودية بعد فوز المنتخب الوطني للمملكة الخليجية على نظيره الأرجنتيني 2-1 في مرحلة المجموعات بكأس العالم الحالية في قطر.

وقال اتحاد عموم الهند لكرة القدم إنه سحب طلب الاستضافة لأنه فضل التركيز في المرحلة المقبلة على تحسين مستوى اللعبة في البلاد على جميع المستويات.

وفازت السعودية بكأس آسيا ثلاث مرات من قبل لكن لم يسبق لها استضافة البطولة.

وفي وقت سابق من العام الحالي أيضا كشفت المملكة عن رغبتها في استضافة كأس آسيا للكرة النسائية في 2026.