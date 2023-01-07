السبت 14 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 7 يناير 2023 |
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بعد انسحاب وفد الكويت.. مسؤول يتعرّض للسرقة في افتتاح خليجي 25

منذ 48 دقيقة
المسؤول الكويتي بعد تعرضه للسرقة

المسؤول الكويتي بعد تعرضه للسرقة

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أعلن مسؤول كويتي أنه تعرّض للسرقة خلال اقتحام حفل افتتاح بطولة كأس الخليج المقامة حاليًا في البصرة العراقية.

فقد قال عبد العزيز السمحان، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم: “شقوا جيب دشداشتي بموس.. وباقوا بوكي (محفظتي)”، وفق ما صرح في فيديو نشره حساب موقع “جريدتكم” في تويتر.

أضاف: “حنا تركنا المنصة وطلعنا بعد خبر عدم دخول ممثل أمير البلاد.. هذا الشيء أزعجنا وضايقنا وتضامنا مع الشيخ فهد ناصر الصباح، وحاليًا حنا موجودين في الفندق مقر إقامتنا”.

اشتباك يجبر وفد الكويت على الانسحاب

كانت قد انتشرت مقاطع فيديو تظهر اشتباكاً بالأيدي أثناء حفل افتتاح بطولة كأس الخليج “خليجي 25″، أمس الجمعة، في مدينة البصرة العراقية.

وبينما لم تستطع القوات الأمنية السيطرة على الموقف، أعلنت البعثة الكويتية انسحابها، وذلك وفقًا لوسائل إعلام محلية كويتية.

كما أضافت المصادر أن البعثة كانت آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب البصرة، حسب ترتيبات اللجنة المنظمة، وانسحبت من الحفل لأسباب أمنية.

وتابعت أنّ أطرافاً غير مدعوة دخلت إلى حفل الافتتاح، وتحديدًا في أماكن كبار الشخصيات، ما أثار الفوضى.

انفلات أمني

يذكر أن الوفد الكويتي كان وصل إلى الملعب برئاسة ممثل الأمير رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر إلى الملعب، وبرفقة وزير الرياضة العراقي أحمد المبرقع.

وبعد الاشتباكات، اقترح وزير الرياضة على الوفد الكويتي أن يغادر الملعب نظرًا لانفلات الأمن.

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