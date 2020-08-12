بعد انفجار بيروت..أنطوان كرباج في مأوى العجزة والوسط الفني ينتفض

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أثارت معلومات عن تواجد الممثل اللبناني الكبير “أنطوان كرباج” في مأودى العجزة التابع لمستشفى الروم، الجدل في الوسط الفني وبين جمهوره الواسع، حيث استنكر الجميع تواجد فنان بحجم أنطوان كرباج الذي أعطى الدراما اللبنانية والمسرح اللبناني إبداعات أسست لما يسمى بالفن اللبناني، والذي يعتبر كرباج من أعمدته.

ووجهت المطربة التونسية لطيفة نداء لأصحابها في لبنان طالبة المساعدة في معرفة المكان الذي يوجد فيه الممثل اللبناني القدير أنطوان كرباج للإطمئنان عليه.

وكتبت لطيفة عبر حسابها الخاص بـ”تويتر”، “نداء خاص لكل أصحابي الغاليين عليا في بيروت أرجووووووكم ليا طلب خاص لو حد يقدر يعرفلي مكان حبيبي وأستاذي القيمة الكبيرة الفنان الكبير أنطوان كرباج يبعتلي للضرورة عايزة أطمن عليه، رجااااااااء خاص جدااااا”.

نداء خاص لكل اصحابى الغاليين عليا فى بيروت ارجووووووكم ليا طلب خاص لو حد يقدر يعرفلى مكان حبيبي واستاذى القيمه الكبيره الفنان الكبير انطوان كرباج يبعثلى للضروره عايزه اطمن عليه ،رجااااااااء خاص جدااااا 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 — Latifa Al-Tunisia (@latisol) August 12, 2020

ونقل موقع “الفن”، عن مصادر له في وقت سابق، إنه بعد التضرر الذي تعرضت له الأبنية والناس أيضا في انفجار مرفأ بيروت حاولنا الإطمئنان على كرباج وعلمنا أنه بصحة جيدة ولم يتعرض للأذى.

وأفادت المصادر بوجود الممثل اللبناني الكبير ​أنطوان كرباج​ في دار العجزة الخاص بمستشفى الروم في منطقة الأشرفية منذ فترة.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وقد أودى هذا الانفجار حتى الساعة بحياة 171 شخصا وأصيب أكثر من 6 آلاف شخص.

وتساءل الممثل اللبناني ​باسم مغنية​ عن النقابات والأشخاص الخيّرين والممثلين بعد معرفته بخبر تواجد الممثل اللبناني ​أنطوان كرباج​ في مأوى العجزة في منطقة الاشرفية منذ فترة.

وكتب مغنية على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: ” هلق عرفت إنو استاذنا الكبير كتير أنطوان كرباج موجود بمأوى العجزة. صحيح هالحكي؟؟؟؟ وإذا صحيح. وين النقابات؟ وين الأوادم؟ وين نحنا؟؟؟؟؟”.

وغردت الممثلة اللبنانية عايدة صبرا في هذا الخصوص على صفحتها عبرعلى تويتر وقالت:” يتواجد الممثل اللبناني الكبير أنطوان كرباج في مأوى العجزة الخاص بمستشفى الروم . بعد التضرر الذي ألحق بالأبنية من جراء الانفجار، فنان قدير بهالمستوى أعطى من قلبه للتلفزيون اللبناني والعربي ينتهي به المطاف بمأوى العجزة”

يتواجد الممثل اللبناني الكبير أنطوان كرباج في مأوى العجزة الخاص بمستشفى الروم .. بعد التضرر الذي ألحق بالأبنية من جراء الانفجار، فنان قدير بهالمستوى أعطى من قلبه للتلفزيون اللبناني والعربي ينتهي به المطاف بمأوى العجزة . — Aida Sabra (@AidaaaTheBest) August 11, 2020

وعلقت الصفحة الشهيرة باسم “عديلة” على خبر وجود أنطوان كرباج في مأوى العجزة:”يلعن هالدولة وهالمجتمع اللي عندن ممثل بعظمة وتاريخ انطوان كرباج بآخرته صار بمأوى عجزة.”

يلعن هالدولة وهالمجتمع اللي عندن ممثل بعظمة وتاريخ انطوان كرباج بآخرته صار بمأوى عجزة. — عديلة – Adeela (@AdeelaOfficial) August 11, 2020

أنطوان كرباج (4 سبتمبر 1935) من مواليد زبوغا، قضاء المتن. هو مسرحي وممثل لبناني قدير، انجز خلال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الأعمال المسرحية والدرامية. وبدأ مسيرته الفنية في مطلع الستينات، حيث التحق بمعهد المسرح الحديث التابع للجنة مهرجانات بعلبك الدولية بإدارة منير أبو دبس ساهم في إنشاء فرقة المسرح الحديث وكان عضواً فيها، حيث لعبت هذه الفرقة دوراً رائداً في الحركة المسرحية في لبنان والعالم العربي.