بعد انفصالها.. هل تتزوج شيرين عبد الوهاب مجددا؟

تحدثت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عن “مستقبلها العاطفي” لأول مرة بعد انفصالها عن طليقها الفنان المصري حسام حبيب.

وحسمت شيرين نهائيا فكرة خوض تجربة عاطفية جديدة مؤكدة أنها لن ترتبط مجددا، كما أعلنت رفضها ملاحقة مروجي الشائعات عنها أمام القضاء.

شيرين فتحت باب تلقي أسئلة الجمهور مجددا عبر حسابها بموقع انستغرام، وسأل أحد المتابعين، شيرين حول إمكانية زواجها من جديد بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب، وكانت إجابتها “لأ”.

وقبلها ردت بحذر حول احتمال خوض تجربة عاطفية جديدة مؤكدة أنها تريد الاحتفاظ بالاجابة لنفسها، ووجهت شيرين نصيحة لمعجبة تعاني من خيانة حبيبها قائلة: لو لسة في حب ليه في قلبك حبيه بس بينك وبين نفسك، ومتعذبيش نفسك.

وردا على سؤال حول عدم ملاحقة مروجي الشائعات عنها أمام القضاء قالت شيرين: ده أنا كدة حعيش حياتي كلها في المحاكم، وأشارت إلى اعتمادها على وعي الجمهور للتفرقة بين الخبر الحقيقي والشائعات.