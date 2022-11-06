بعد انفصالهما.. ياسمين صبري تعود لأبو هشيمة

أثار ظهور الفنانة المصرية ياسمين صبري مع زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أحد المطاعم جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، خاصة أنه لم يتم الإعلان عن عودتهما.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة الثنائي السابق أثناء تناولهما العشاء داخل مطعم في مصر، وسط أنباء عن عودة وشيكة.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن مصدر مقرب من أحمد أبو هشيمة أن الأخير التقى ياسمين صبري بالفعل في مطعم بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وأضاف المصدر أن اللقاء جرى يوم السبت، حين اجتمع الاثنان على العشاء في مطعم شهير بمنطقة التجمع الخامس، مؤكدا أنهما سيعلنان عودتهما لبعضهما البعض قريبا.

وقبل نحو شهرين، عادت ياسمين صبري لمتابعة حساب طليقها رجل الأعمال والسياسي المصري أحمد أبوهشيمة على موقع “إنستجرام”، فيما قام هو بعمل “فولو باك”.

وانفصل الثنائي المصري في مطلع مايو/ أيار الماضي، بعد أكثر من عامين من الزواج، ومنذ ذلك الحين يتجدد الحديث عن الاثنين، سواء بعودتهما أو بقصة حب جديدة في حياة أحدهما.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، ترددت شائعة عن خطبة أحمد أبو هشيمة للفنانة المصرية نرمين الفقي، مع تعليقات من نوعية: “الدين لله.. الوطن للجميع.. الجميلات لأبو هشيمة”.

وفي أواخر أغسطس/ آب الماضي، ربط البعض تواجد أحمد أبو هشيمة والمهندسة المصرية دينا أيمن في جزيرة إبيزا الإسبانية بارتباطهما، ولم يعلق أحد الطرفين على ذلك حتى الآن.