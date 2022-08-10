بعد انفصاله عن كيم كارداشيان.. بيت ديفيدسون يخضع لعلاج نفسي

على الرغم من اللحظات الرومانسية والسعيدة التي وثقتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مع حبيبها السابق بيت ديفيدسون وشاركتها مع جمهورها، إلا أن الواقع كان عكس ذلك كلياً.

فقد تأثرت الصحة النفسية لبيت منذ ارتباطه بكيم كارداشيان وحتى بعد انفصاله عنها بشكل سلبي، خاصة في ظل الاستفزازات التي تعرض لها من طليقها نجم الراب الأمريكي كانييه ويست.

وقد ذكرت مجلة “People” أن بيت ديفيدسون بدأ بالفعل بالخضوع لعلاج الصدمة منذ أن بدأ يتعرض للتنمر من قبل كانييه ويست في أبريل المنصرم.

حيث كان الأمر قد وصل إلى حدود مخيفة مع كانييه ويست، إذ نشر فيديو لأغنيته الأخيرة “EAZY” التي ظهر بها وهو يدفن شخصية كرتونية نسخة طبق الأصل عن النجم الكوميدي بيت دافيدسون.

واللافت أن بيت لم يسلم من كانييه حتى بعد انفصاله عن كيم، ففي أول تعليق له على خبر انفصال زوجته السابقة عن بيت ديفيدسون، نشر مغني الراب الأمريكي كانيي ويست صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام أعلن فيها خبر وفاة بيت ديفيدسون عن 28 عاماً.

وأظهر المنشور صورة لصحيفة نيويورك تايمز معدلة عبر أحد التطبيقات المختصة، وكتب في عنوانها العريض : “سكيتي ديفيدسون – الاسم الذي يطلقه كانييه على بيت- توفي بعمر الـ 28″، كما كتب أسفل الصحيفة ” الطفل كودي كان يرغب بالمشاركة في الجنازة، لكنه يخشى من قاذفي الزجاج”.

وقد نقلت مجلة الدايلي مايل البريطانية عن مصدر مقرب من النجمة كيم كارداشيان أن المنشور أزعجها كثيراً، وقد طلبت من كانييه إزالته إلا أنه رفض ذلك. ولكن لم تمض ساعات على نشر ذلك الخبر حتى أزال كانييه المنشور، كما يفعل في جميع منشوراته، واختفى من صفحته في إنستغرام. وقد ذكر المصدر نفسه أن كيم لن تعود أبداً إلى كانييه بسبب الطريقة التي يعامل بها الناس الذين تحبهم وتحترمهم.