بعد انقطاع 6 سنوات.. عودة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر

عاد مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في شرق الجزائر في دورته الرابعة هذا الشهر (نيسان/أبريل) بعد انقطاع نحو ست سنوات.

المهرجان الذي أقام آخر دوراته في مارس آذار 2018 سيعرض هذا العام 70 فيلما من 18 دولة خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل نيسان.

ويتنافس 46 فيلما ضمن المسابقات الرسمية البالغ إجمالي قيمتها 25 ألف دولار بينما تعرض باقي الأفلام ضمن برامج خاصة.

ويقام في 25 أبريل نيسان العرض الجماهيري الأول للفيلم الجزائري (بن مهيدي) للمخرج بشير درايس وبطولة خالد بن عيسى.

وتحل السينما الإيطالية (ضيف شرف) المهرجان في دورته الرابعة حيث تقام بهذه المناسبة ندوة بعنوان (130 سنة من السينما الإيطالية بعيون النقاد) يقدم فيها نقاد وباحثون قراءات عن السينما الإيطالية.

ويعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم الإيطالي (غدا أكثر إشراقا) للمخرج ناني موريتي الذي نافس على جائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي في العام الماضي.

وينظم المهرجان قسما خاصا بعنوان (تحيا فلسطين) بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني يتضمن سبعة أفلام قصيرة بحضور عدد من الفنانين الفلسطينيين.

ويكرم المهرجان في هذه الدورة المخرج الجزائري مرزاق علواش، والمخرج والسيناريست الجزائري توفيق فارس، كما يحتفي بالممثلة الإسبانية إيتزيار إيتونو.