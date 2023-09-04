بعد بداية مخيبة.. مدرب منتخب هولندا يُطالب لاعبيه بقوّة ذهنيّة أكبر

طالب مدرب منتخب هولندا لكرة القدم رونالد كومان، لاعبيه بالتحلّي بقوة ذهنية أكبر، عقب بداية مخيبة لولايته الجديدة مع المنتخب الوطني هذا العام.

وخسرت هولندا ثلاث مرات في أربع مباريات منذ أن حلّ كومان محل لويس فان جال منها مباراتان في دوري الأمم الأوروبية على أرضها في يونيو/ حزيران.

وتستكمل هولندا رحلتها في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا بمواجهة اليونان في المجموعة الثانية في أيندهوفن يوم الخميس المقبل، قبل السفر إلى دبلن لمواجهة أيرلندا يوم الأحد.

وأبلغ كومان الصحافيين: “الأجواء لطيفة للغاية في المنتخب ويمكنك رؤية ذلك عندما يجتمع اللاعبون معًا. لكن علينا أن نكون أكثر صراحة مع بعضنا لمصلحة الفريق.. أعتقد أن اللاعبين لا يصححون (أخطاء) بعضهم البعض بالشكل الكافي. إذا سمح الظهير لجناح المنافس باختراق الفريق عدة مرات فعليك قول شيء ما. الأمر يتعلق بالتواصل”.

وقال كومان إن النتائج السيئة مؤخرًا كانت بمثابة “خطوات هائلة للخلف”، مشيرًا إلى أنّه يأمل أن يعي اللاعبون أهمية المباراتين القادمتين في التصفيات خلال ستة أيام.

وأضاف: “سنقوم بتغيير بعض الأشياء من خلال الضغط على المنافس. لا يجب أن يمر هذا العدد الكبير من الأهداف التي استقبلناها مرور الكرام. يبدو من المنطقي بالنسبة لي أننا نريد تغيير ذلك”.

وتابع كومان: “لدينا أشياء يجب تصحيحها ليس فقط فيما يتعلق بطريقة اللعب ولكن أيضًا بالنتائج بشكل خاص. أثق أن الأمور ستكون على ما يرام يوم الخميس”.

وخاضت هولندا مباراتين في المجموعة الثانية لتصفيات بطولة أوروبا وخسرت 4-صفر أمام فرنسا قبل الفوز على ملعبها أمام منتخب جبل طارق متوسط المستوى في مارس/ آذار. كما خسرت أمام كرواتيا وإيطاليا حين استضافات نهائيات دوري الأمم في يونيو/ حزيران.