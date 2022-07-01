بعد "بنت الجيران".. يوتيوب يحذف مهرجان حمو بيكا

بدأ الملحن مدين في شنّ حرب شاملة على المهرجانات المسروقة ألحانها من أغنيات شهيرة وموجودة على “يوتيوب”، فعمد الموقع الشهير الى حذفها حيث كانت البداية مع مهرجان “بنت الجيران” لحسن شاكوش وعمر كمال، ليعلن بعدها مدين عن حذف مهرجان “صاحبي الكويس” لمؤدي المهرجانات حمو بيكا من موقع “يوتيوب”، وذلك لسرقة الألحان من أغنية “فوق” للفنان رامي جمال، حيث غنّى رامي الأغنية في عام 2019 وحققت أيضاً نجاحاً كبيراً.

وقال مدين عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الخطوة الثانية مهرجان “صاحبي الكويس” كان برضه مسروق من أغنيه فوق” للفنان رامي جمال من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع أحمد عبد السلام”.

جاء ذلك بعد الخلاف التي حصل بين حسن شاكوش والملحن مدين بسبب تصريحات مغنّي المهرجانات بأن لحن أغنية “حاجة مستخبية” لمحمد حماقي مسروق من أغنية تركية، ثم استخدمه هو في “بنت الجيران”، ما تسبب في حالة من الغضب في الوسط الغنائي.