بعد تخديرهما.. نجم ريال مدريد وصديقته يتعرّضان للسرقة

أفادت تقارير صحفية بأنّ الأوروغوياني “فيديريكو فالفيردي”، لاعب ريال مدريد، وصديقته تعرّضا للتخدير وسرقة المال أثناء قضاء عطلتهما الصيفية في إيبيزا الإسبانية.

ووفق تقرير إذاعة “كوبي” الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني، سُرق نحو 10 آلاف يورو نقدا من اللاعب البالغ “23 عاما”، أثناء وجودهما في عطلة نهاية الموسم في جزيرة إيبيزا، ويعتقد أن الطباخ سممهما لذلك قاما بإجراء فحوصات طبية في المستشفى.

في السياق، كشفت “مينا بونينو”، صديقة فالفيردي والتي تعمل صحافية ومقدمة برامج، التفاصيل عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”.

وقالت: “عندما عدنا إلى المنزل، كان الطباخ موجودا بالفعل، أخبرني في ذلك الوقت أن لدينا مفتاحًا واحدا وسيأخذه معه لإعداد الإفطار في اليوم التالي وحتى لا يزعجنا، وفي اليوم الثاني لم نستطع الاستيقاظ، وشعرت بالسوء الشديد”.

وأضافت: “بعد ساعة نزلت إلى الطابق السفلي، وكان كل شيء في حالة فوضى، وظهر الطباخ بعد ذلك وأخبرنا أنه رأى كل شيء فوضويا، وتم أخذنا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية”.