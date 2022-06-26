بعد تخليها عن العصا.. الملكة إليزابيث تعود إلى ركوب الخيل

بعد 9 أشهر من ابتعادها عن هوايتها المفضلة بطلب من الأطباء، عادت الملكة إليزابيث الثانية إلى ركوب الخيل، بعد أيام من رؤيتها تقف دون الاستعانة بالعصا الخاصة بها.

وكانت الملكة البالغة من العمر 96 عاماً تعاني صحياً من العديد من المشكلات، لم يكشف عنها، جعلتها تتغيب عن مناسبات مهمة جداً قبل الاحتفالات باليوبيل البلاتيني وخلالها، لم يسبق لها أن تغيبت عنها، ولكن على ما يبدو فإنها بدأت تستعيد نشاطها السابق.

وقد كشف مصدر موثوق لصحيفة “The Sun” البريطانية أن الملكة عادت إلى الاستمتاع بركوب الخيل وكانت تبدو سعيدة جداً.

وكانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية قد اعتمدت مؤخراً تصفيفة شعر جديدة؛ حيث ظهرت بإطلالة مختلفة بعد سنوات من الظهور بشعرها المصفف للخلف، وبدا أن الملكة لم تغير التصفيفة فقط، بل أيضاً ظهر شعرها أقصر بشكل ملحوظ من الخلف وعلى الجانبين.

وقامت الملكة بعدة لقاءات رسمية هذا الأسبوع؛ ظهرت خلالها بصحة جيدة ونشاط لافت؛ فإضافة إلى تصفيفة شعرها الجديدة، تخلت عن العصا التي اعتمدت عليها كثيراً مؤخراً للوقوف والمشي، كما اختارت فساتين صيفية ملونة بألوان مبهجة ومطبعة بشكل مميز.

وكان الظهور الأول لها خلال زيارة رئيس أساقفة كانتربري في قلعة وندسور، في يوم الثلاثاء المنصرم في 21 يونيو 2022؛ ليقدم لها تكريماً خاصاً ومميزاً للغاية من كنيسة إنجلترا، يقدم عادة في مراسم احتفالية خاصة تستضيفها كنيسة إنجلترا، ويقدم للشخصيات التي قدمت خدمات جليلة للكنيسة.

وجاء هذا التكريم لتهنئة الملكة على احتفالها مؤخراً باليوبيل البلاتيني؛ أي مرور 70 عاماً على إعلانها ملكة لبريطانيا.

أما اللقاء الثاني فجمعها بمارغريت بيزلي، حاكمة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، في قلعة وندسور.