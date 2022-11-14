بعد تدهور حاد في صحته.. وفاة الفنان الأردني "أشرف طلفاح"

أعلنت مصادر رسمية أردنية في القاهرة، (الاثنين 14-11-2022)، عن وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح إثر اعتداء مجهول عليه في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان طلفاح قد تعرض لاعتداء عنيف من مجهول في مصر، تسبب له بإصابات خطيرة أدخلته أحد المستشفيات في مصر، وتعرض على إثرها إلى نزيف حاد في الدماغ أدى للوفاة فيما بعد.

وقال نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي في تصريح لموقع العربية إن رحيل الفنان طلفاح مفجع وموجع بعد اعتداء أثم عليه.

وأكد العبادي إن السلطات المصرية تحقق بالحادثة وستزود السفارة الأردنية ووزارة الخارجية بكافة التفاصيل.

من جانبه، قال مصدر مسؤول في مصر، إن السلطات المصرية فتحت تحقيقا في الواقعة للوقوف على تفاصيلها.

ولم يصدر أي توضيح رسمي يكشف عن المتسبب بإصابة الفنان الأردني ووفاته، أو حتى تفاصيل القضية وسط غموض يلف القضية.

يُشار إلى أن الفنان أشرف طلفاح يُعد من أبرز الفنانين في الدراما الأردنية، وهو حاصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج في جامعة اليرموك عام 1997، وبدأ مسيرته الفنية منذ عام 2006 من خلال الدراما التلفزيونية وشارك في العديد من المسلسلات مثل: “رأس غليص”، و”الأمين والمأمون”، و”دعاة على أبواب جهنم”، فضلاً عن مسلسلات: “الوعد (ملحمة الحب و الرحيل)”، و”بوابة القدس”، و”الحسن والحسين”، و”عطر النار”، و”حنايا الغيث”، و”مالك بن الريب”. كما شارك في العديد من الأفلام المهمة مثل: “المنعطف”، و”معطف كبير الحجم”.