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بعد تراكم آلاف الجثث.. السودان تعلن عن بدء أعمال تأهيل وصيانة عدد من المشارح

منذ 16 دقيقة
جثة- تعبيرية

جثة- تعبيرية

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أعلنت وزارة الصحة السودانية بدء أعمال إعادة تأهيل وصيانة عدد من المشارح في ولاية الخرطوم جراء تراكم آلاف الجثث منذ أواخر عام 2019.

وقالت في بيان صحافي، مساء الخميس 5\1\2023، إن هيئة الطب العدلي والمجلس الاستشاري شرعا “في إعادة صيانة وتأهيل مشارح أمبدة، بشائر، وأم درمان في ولاية الخرطوم بعد أن وصلت المشارح إلى حالة متردية، نسبة لتكدس الجثث بأعداد كبيرة جداً حتى فاحت الروائح ونهشتها الفئران مما ينذر بكارثة بيئية وصحية”.

كما أردفت أن عمليات إعادة التهيئة والتأهيل لم تتضمن نقل أو تشريح أو دفن الجثث.

كذلك أوضحت أن عمليات تأهيل المشارح شملت توفير عدد من ثلاجات حفظ الجثث وتهيئة صالات التشريح وترتيب وضع الجثامين ووضعها في أكياس الموتى، علاوة على تعريفها للاحتفاظ بها دون أن تتحلل أو تنهشها القوارض.

وتضمن التأهيل فرز جثث الأطفال حديثي الولادة وتكفينهم، إضافة لترتيب المخازن ونظافة الصالات الخارجية وصيانة المكيفات ومراجعة الإنارة وفتح المجاري.

يذكر أن وزارة الصحة كانت أوصت في أكتوبر 2022 بإغلاق جميع مشارح الخرطوم إزاء تكدس الجثث.

وفي السياق، تشير وسائل إعلام محلية إلى أن مشارح الخرطوم أصبحت غير قادرة على إبقاء أكثر من 3 آلاف جثة ظلت متراكمة منذ أواخر عام 2019.

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