بعد تسريب اغنيتها "الله جاب".. اصالة: كتير حتحبّوها

قررت المطربة السورية أصالة نصرى طرح أغنيتها الجديدة “الله جاب”، بعد تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعى، ونشرت على صفحتها الرسمية تغريدة على تويتر قالت فيها: “أغنية جديدة معناها ولحنها وطيابتها بعتقد كتير حتحبّوها رقصه عندي مابدّي فيها حدا يصوّرني فيها طفوله بتطيّرني، بعرف إنّها تسرّبت ولذلك عملنا إلًها إيقاع جديد مُختلف لنفرق عندي تحدى مع ‫واحد قريب شو بتحسّوا أنا حبيت‫ خليجي ولّا ‫عربي”.

أغنيه جديده معناها ولحنها وطيابتها بعتقد كتير حتحبّوها .. إلها رقصه عندي مابدّي فيها حدا يصوّرني فيها طفوله بتطيّرني .. ( بعرف إنّها تسرّبت ولذلك عملنا إلًها إيقاع جديد مُختلف لنفرق) عندي تحدّي مع #واحد قريب شو بتحسّوا أنا حبيت #خليجي ولّا #عربي ؟؟ https://t.co/qg32DCi66F — Assala (@AssalaOfficial) September 3, 2022

يذكر أن المطربة السورية أصالة نصرى، قد طرحت أغنية “شايفة فيك” وهى تاسع أغنيات البومها الذى يحمل نفس اسم الأغنية “شايفة فيك”، على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان رامى صبرى.

وطرحت أصالة، أغنيات ألبومها الغنائى الجديد “شايفة فيك”، على فترات متفاوتة على موقع يوتيوب، والتى تعاونت فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربى.

أولى هذه الأغنيات بعنوان “فرحة وبس”، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الأغنية الثانية جاءت بعنوان “فقدت نفسى” هي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

وثالث هذه الأغنيات هي أغنية “أنا حرّة” وهى من كلمات نورالدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، أما الأغنية الرابعة فجاءت بعنوان “كفوكيم” وهى من كلمات وألحان آري جان، والموزع الموسيقي آري جان ودياب.

أما خامس هذه الأغنيات كانت بعنوان “بالسلامة” وهى من كلمات عمر عبده على، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، أما الأغنية السادسة فكانت بعنوان “متضايق يفارق” وهى من كلمات محمد أبو نعمة، والحان عزوف، وتوزيع عمر صباغ.

أما سابع أغنية فجاءت بعنوان “منٌى وفى” وهى من كلمات على المولى، وألحان صلاح الكردى، وتوزيع تيم، والأغنية الثامنة اجءت بعنوان “زى المعجرات”، وهى من كلمات محمد الاياتى، وألحان أيمن ارتيست، وتوزيع بيدو ارتيست.