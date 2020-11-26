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بعد تشريح جثته… الكشف عن سبب وفاة مارادونا

منذ 11 دقيقة
مارادونا

مارادونا

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كشفت قناة “TN” الأرجنتينية سبب وفاة أسطورة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، وذلك بعد تشريح جثته.

وذكرت القناة، نقلا عن بيانات تشريح الجثة، أن مارادونا توفي بسبب قصور حاد في القلب.

وأشارت إلى أنه لوحظ أن مارادونا أصيب بـ “وذمة رئوية حادة”، التي تحدث إما بسبب فشل القلب لإزالة السائل من الدورة الدموية في الرئة، أو بسبب ضرر مباشر في لحمة الرئة.

وكان قد أعلن عن وفاة النجم الأرجنتيني السابق عن عمر ناهز 60 عاما، أمس الأربعاء، بعد مسيرة طويلة ترك خلالها إرثا كرويا عظيما.

وتدهورت حالة مارادونا الصحية في الأسابيع الأخيرة، وتم إدخاله المستشفى في الأرجنتين قبل 3 أسابيع.

ويعتبر مارادونا من أساطير كرة القدم الأرجنتينية، حيث قاد منتخب بلاده لتحقيق بطولة كأس العالم عام 1986 في المكسيك.

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