بعد تعرضها للتنمر.. هيفاء وهبي تدعم يسرا اللوزي

وجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رسالة للفنانة يسرا اللوزي بعد تعرض ابنتها للتنمر بسبب ضعف سمعها.

وقالت وهبي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة اليوم”: “الإنسان اللي عنده مشكلة في حياته أحسن من 100 حد بيتنمر عليه، ممكن البنت لما تكبر تبقى أذكى وأحسن من كل العالم، المهم أن لا تتأثر لا البنت ولا والدتها”.

وأضافت هيفاء وهبي: يسرا اللوزي أنا بحبها وربنا يخليلها بنتها، المهم متتأثرش والحمد لله أن البنت ليها أم قوية بتواجه مجتمع مريض، لكن في نفس الوقت في أشخاص واقفين جنبها وبيدعموها، احنا مش لازم نستسلم للمتنمرين، والمتنمر اللي بيسخر من طفلة دي خلقة ربنا، دي خلقة الله، وأي حد مش فاكر إنه ربنا هيحاسبه؟”.

وتابعت وهبي: “لازم يكون في قوانين للسوشيال ميديا ولما نفتح حساب جديد نكتب رقم البطاقة علشان لما حد يتنمر نقدر نوصله، لكن لما بيكون اسم الحساب أبو نونة وأم سوسو مش هنعرف مين بيكتب إيه”.

يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تعرضت للتنمر مؤخرًا، بسبب تغير ملامحها في حفلها بالسعودية.

وكانت يسرا اللوزي نشرت بوست للتوعية بمرض سرطان الثدي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” وسخر منها أحد المتابعين ووصفها بـ”أم الطرشة”.

وتعاملت يسرا اللوزي مع هذا الموقف، وردت على هذا المتابع قائلة: “قمت بعمل بوست للتوعية بمرض سرطان الثدي، وفوجئت بهذا التعليق، أوعدكم لن أرد، وسأترك لكم الموضوع للحكم عليه.. شكرا”.

يذكر أن يسرا اللوزي تعود لنشاطها الفني بفيلم “جروب الماميز” ويشاركها البطولة روبي، وريم مصطفى، كما تشارك في بطولة مسلسل بعنوان” جميلة” ومن المقرر عرضه في رمضان 2023.