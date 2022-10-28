بعد تعرضه للطعن.. لاعب مونزا يخضع لعملية جراحية

قال المستشفى الذي يعالج فيه بابلو ماري لاعب فريق مونزا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن ماري سيخضع لعملية جراحية في وقت لاحق الجمعة، بعد تعرضه للطعن مع خمسة أشخاص آخرين خلال هجوم وقع في مركز تجاري ببلدة أساجو على مشارف ميلانو.

وقالت شرطة كاربينيري الإيطالية إن شخصا من بوليفيا عمره 47 عاما يعمل في المتجر، توفي بسبب الهجوم وأصيب موظف اخر بالإضافة إلى أربعة عملاء بينهم ماري.

وتم اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 46 عاما بينما لا يزال الدافع وراء الهجوم غير واضح.

وقالت الشرطة في وقت لاحق إن المشتبه به يعاني من مشكلات نفسية وإنه تحت الحراسة في قسم الأمراض النفسية.

وقال مستشفى نيجواردا في ميلانو الجمعة إن حالة ماري مستقرة نتيجة عدم تعرضه لجروح عميقة في الظهر خلال الهجوم.

وقال المستشفى في بيان إن ماري وصل “وهو مستيقظ وفي كامل وعيه” وإنه سيخضع لعملية جراحية لتضميد الجروح التي أصيب بها.

وأكد متحدث باسم مونزا أن ماري سيخضع لعملية جراحية لكنه أوضح أنه لا يملك أي تفاصيل أخرى.

وقال أدريانو جالياني الرئيس التنفيذي لمونزا الخميس إن حياة ماري ليست في خطر وإنه يتوقع تعافيه سريعا ووصفه بأنه “مقاتل”.

ويلعب قلب الدفاع الإسباني ماري البالغ من العمر 29 عاما في مونزا على سبيل الإعارة قادما من أرسنال اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرسنال في بيان “لقد تواصلنا مع وكيل بابلو الذي أخبرنا أنه في المستشفى ولم يتعرض لإصابة خطيرة”.