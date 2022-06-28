بعد تعرضه لوعكة صحية.. ما حقيقة وفاة صلاح السعدني ؟

بعد انتشار شائعة وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني بسبب وعكة صحية حادة وهو من الفنانين المشهورين في مصر الذى يحظى بشهرة واسعة بسبب مشاركته في كثير من المسلسلات التى تلقي محبة الجمهور بصورة واسعة.

كما يوجد لديه عدد من المسرحيات التى تألق بها، وكانت أغلب الأدوار التى يشارك بها هي دور العمدة، لذلك قلق متابعيه وجماهيره من هذة الأخبار غير المؤكدة حتى الاًن، فمن المعروف أن ليس كل ما ينشر علي عبر نشطاء التواصل الاجتماعى هو حقيقي.

حيث تواصل نقيب المهن الفنية في مصر مع ابن الفنان صلاح السعدني الفنان أحمد السعدني عبر اتصالًا هاتفًا يسأله عن صحة الفنان المصري صلاح السعدني، وقال إن كافة الأخبار الواردة هي إشاعة لا صحة لها.

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول خبر وفاة الفنان المصري صلاح السعدني، ولكن تعرض الفنان إلى كثير من الإشاعات وخاصة بعد دخوله المستشفى للعلاج بهدف الإطمئنان على صحته.

فدائمًا ما تنتشر الشائعات والأقاويل غير الصحيحة عن الكثير من الفنانين والفنانات حتى يقوموا بالخروج والتحدث عبر الإعلام ونفي أو تأكيد ما تداولته الأخبار عنهم.

وصلاح السعدني هو صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني الذي ولد في 23 تشرين الأول 1943 بكفر القرينين الواقعة في محافظة المنوفية بمصر، حيث تابع دراسته الجامعية مع زميله نجم الكوميديا العربية عادل إمام، وهو حصال على شهادة البكالوريوس من كلية الزراعة في جامعة القاهرة، ولديه مشاركات معًا في مسرح الكلية حتى دخل بشكل رسمي في المجال الفني.

بالإضافة إلى تأدية الفنان صلاح السعدني العديد من الأدوار في الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، وابدع في السينما، وتعد مشاركة صلاح السعدني غالبية الأدوار في دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع الممثل القدير يحيي الفخراني، والممثلة وصفية العمري.