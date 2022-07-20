بعد تنمرها على الشاعر حسن أبو السعود.. شيرين في ورطة كبيرة من جديد

أطلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تصريحات نارية ضد زوجها السابق حسام حبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» والذي يذاع على قناة أون الفضائية.

شيرين عبد الوهاب لم تكتفِ بتصريحات ضد حسام حبيب، بل خانها التعبير فأساءت للموسيقار الراحل حسن أبو السعود، وهو ما استدعى أسرته للرد عليها في بيان عاجل.

من جانبها ردت أسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، على تصريحات شيرين عبد الوهاب، عن الموسيقار الراحل، قائلة: “التنمر والسخرية من الناس عيب، بس العار الحقيقي هو التنمر والسخرية من شخص ميت”.

وأضافت أسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، خلال بيان رسمي لها منذ قليل،: “مش هقول شخص واكلين معاه عيش وملح، وله فضل علينا لأن قليل الأصل ممكن يتناسى وينكر ده، عادي؛ لأن الإساءة لشخص ميت، مستوى أكثر انحدارا من الشر والدناءة”.

وأكدت الأسرة: “وقت الحساب، المسيء هيقول لربنا إيه، هيقوله لأ ما تحاسبنيش إني بتريق على ميت، وبجرحه وبجرح محبيه وأسرته؟، أصل أنا موهوب أو مشهور أو غني؟، لأ ما تحاسبنيش أصل أنا أحسن فنان في الكون؟، للأسف المسيء في ابتلاء شديد، مش فاهم إنه عمال يحفر ويوسع في الحفرة لنفسه”.

وأوضحت الأسرة خلال بيانها: للأسف الشر زايد، وقلة الأصل زايدة، وقلة الأدب مسكوت عنها، وكمان الأفاقين ماسكين راية دفاع مستديم عن الظلم والإيذاء، ميزان وبيتملي، ربنا يجعل وجع قلبي ودعائي الليلة دي، وليالي قبلها بسبب الإساءة المتكررة والحقد الظاهر في الطاقة والكلام، من نصيب أي وكل مُسيء”.

واختتمت الأسرة بيانها قائلة: “حسن أبو السعود الله يرحمه شكلًا كان قمر وشخصيةً كان دمه سكر وطيب وكريم ومتواضع ومثقف وبيتكلم 3 لغات أجنبية بطلاقة ولبق وذوق، فمش ممكن هتكوني شبهه في يوم من الأيام”.

شيرين عبد الوهاب لم تكتفِ بتصريحاتها النارية أمس ضد حسام حبيب، بل خانها التعبير فأساءت للموسيقار الراحل حسن أبو السعود، وهو ما استدعى أسرته للرد عليها في بيان عاجل.