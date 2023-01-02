بعد ثلاثة أعوام.. دنيا سمير غانم تعود الى دراما رمضان 2023

بدأت دنيا سمير غانم التحضيرات والاستعدادات لمسلسلها الجديد والذى لم تستقر على إسمه حتى الأن، وهو مقرر عرضه في رمضان المقبل، إخراج إسلام خيرى، حيث تعقد دنيا جلسات عمل مع المخرج وفريق الكتابة للوقوف على الشكل النهائي للشخصية المقرر أن تقدمها خلال أحداث المسلسل، ومن المقرر انطلاق تصوير المسلسل خلال أسبوعين على أقصى تقدير، حيث يتكون من المسلسل من 15 فقط.

وتجرى الشركة المنتجة حاليا إبرام التعاقدات مع فريق الممثلين، حيث رشح المخرج إسلام خيرى عدد من الفناني سيتم التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، كما أوشك خيري على الانتهاء من معاينة أماكن التصوير التي سيتم التصوير فيها والمشاهد الخارجية.

وتعود دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان المقبل 2023 بعد غيابها ثلاثة أعوام، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل “بدل الحدوتة 3” الذى تم عرضه في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوي.

وفى سياق آخر تنشغل دنيا سمير غانم بعرض مسرحيتها الجديدة “انستونا” ليلة رأس السنة والتي تسجل التجربة الأولى لدنيا على خشبة المسرح، وهي تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.

تجسد دنيا سمير غانم في المسرحية دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذى يجسد خلالها دور مايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التى تغنى خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذى تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، الاستعراضات من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى.

وعرض لدنيا سمير غانم مؤخراً في السينمات فيلم “تسليم أهالى” والذى شارك في بطولته هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى من إنتاج شركتى سينرجى وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذى يعمل بمهنة الطبيب البشرى فى الهجرة لكندا، لكن سرعان ما تظهر امرأة فى حياة الزوجين وتلاحقهم في كل مكان.