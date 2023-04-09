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بعد جدل اختفائها.. مدير أعمال "شيرين" يكشف عن مفاجأة جديدة!

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2023 10:44 صباحًا
الفنانة شيرين عبد الوهاب

الفنانة شيرين عبد الوهاب

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كشف إيهاب صالح، مدير أعمال المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن مفاجأة جديدة، وذلك بعد مرور أسابيع عدة على اختفائها عن وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد الأزمات المتلاحقة والإشاعات التي طالتها.

فقد أكد أن حسابات شيرين على مواقع التواصل الاجتماعي لا تدار من قبلها منذ بداية العام. وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: “جمهور ‎شيرين العظيم.. ناس كتير جدًا بتسألني وبتبعت على الخاص بخصوص حسابات شيرين على السوشيال ميديا.. كل صفحاتها مش معاها ولا معايا من أول السنة”.

كما أضاف أنه لو كان الأمر عائدًا له، لكان نشر كل شيء على صفحتها.

إشاعات وأزمات

وكان اسم شيرين قد عاد إلى تصدر المشهد الفني من جديد، الشهر الماضي، بعد انتشار إشاعات تفيد بانفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب مجدداً، لا سيما وسط اختفائها عن وسائل التواصل كلياً.

لكن المطربة المصرية ردت سريعاً، نافية تلك الأنباء في بيان صدر عن محاميها حسام لطفي. كما أكدت حينها أنها منكبة على إعداد أغان جديدة، بعد أن انتهت من ألبومها الأخير.

يذكر أن شيرين كانت عاشت فترة صعبة على صعيد حياتها الشخصية، أواخر العام الماضي 2022. إذ عادت إلى زوجها السابق بعد أزمة انفصال عنيفة.

ثم دخلت لاحقاً إلى المستشفى وسط خلافات غامضة مع شقيقها، الذي اتهمها بتعاطي المخدرات، موجها أصابع الاتهام أيضا إلى حبيب.

وشهدت تلك الفترة تلاسنا حادًا بين شقيق المطربة وزوجها السابق، لكن تلك العاصفة انتهت بالزواج مجددًا بين شيرين وحسام.

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