بعد جدل وصور لحفل جورج وسوف.. تعيين مدير تنفيذي جديد لمهرجان جرش

ذكرت قناة “رؤيا” ان وزير الثقافة الأردني، علي العايد، اصدر قرارا يقضي بتعيين مازن قعوار مديرا تنفيذيا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، بدلا من أيمن سماوي، اعتبارا من أمس الاثنين.

ويأتي ذلك بعد جدل كبير أثاره حفل الفنان جورج وسوف في مهرجان جرش، حيث أفادت قناة “رؤيا” بأنها “رصدت مظاهر اكتظاظ وعدم التزام بعض الحاضرين بارتداء الكمامة خلال الحفل”، لافتة إلى أن “جانبا من مرتادي المهرجان كانوا غير ملتزمين بارتداء الكمامة، وأن عدم الالتزام بالتباعد الجسدي بدا واضحا”.

وفي تصريحات لبرنامج نبض البلد، كان أيمن سماوي قد أشار إلى أن “كل من دخل مهرجان جرش حاصل على جرعتين من لقاح ضد فيروس كورونا، وأن الالتزام بتطبيق الإجراءات والبروتوكول الصحي في مهرجان جرش كان 100%”، موضحا أن “إدارة المهرجان مسؤولة عن قضية التباعد الجسدي”.

كما أبدى “عدم إخلائه للمسؤولية حيال ما حدث في مهرجان جرش”، مؤكدا أن “تنظيم المهرجان كان على أعلى مستوى”.

في حين علق أخصائي الأمراض الصدرية، محمد الطراونة، على التجمعات في المهرجان قائلا: “من المؤسف رؤية مثل هذه التجمعات في مهرجان جرش، ولا يوجد ضمانات لعدم حدوث موجة كورونا جديدة في الأردن بسبب المهرجان”، مشددا على أن “المشاهد في مهرجان جرش مزعجة جدا، وأنه يجب وضع بروتوكول صحي للتعامل مع المهرجان”.

ولفت إلى أن “مثل هذه التجمعات، أدت الى انتكاسات وبائية في عدد من دول العالم، وكان يجب أن يظهر مهرجان جرش للعالم بصورة أجمل من ذلك وأكثر انضباطا”.

وكانت قد انتشرت في مواقع التواصل صور من مدرجات المسرح الجنوبي، الذي استضاف حفلات لعدة فنانين حضرها آلاف الأشخاص، في الوقت الذي تمنع فيه الحكومة جلوس أكثر من 6 أشخاص على طاولة واحدة.