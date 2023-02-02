بعد حذف أغانيها من "أنغامي".. مصير آمال ماهر يثير الجدل

أثار حذف الفنانة المصرية آمال ماهر جميع أغانيها من تطبيق الأغاني “أنغامي” جدلا كبيرا ، لتطفو على السطح من جديد أزمة اختفائها الأخيرة.

وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب حذف أغاني آمال ماهر، دون سابق إنذار، ودون التعليق من أي جهة، للكشف عن سبب حذفها، مطالبين بالكشف عن السبب وراء ذلك.

وعند البحث عنها عبر التطبيق، يخلص إلى أن “الفنان غير موجود.. Artist not found”.

وكتب مغرد على “تويتر”: ” “بجد أنا مش عارف الظلم ده لحد إمتا؟ بس طول العمر ربنا مع المظلوم، ده ابتلاء من عند ربنا، ربنا ينصرك على أعدائك”.

بجد انا مش عارف الظلم ده لحد امته؟ بس طول عمر ربنا مع المظلوم ده ابتلاء من عند ربنا، ربنا ينصرك علي أعدائك يا #امال_ماهر @amalmaher 🙏🏻 — Bondok Magdi (@Aboud_Magdi) January 31, 2023

وقال آخر: “حذف الأغاني حاجه وكلام الناس دي حاجه تانيه ؟؟ الأغاني تتحذف في داهيه أهم حاجه سلامتها؟؟”.

يابرنس حذف الأغاني حاجه وكلام الناس دي حاجه تانيه ؟؟ الأغاني تتحذف في داهيه أهم حاجه سلامتها؟؟ مرتضي منصور قام النوم ملقاش الفيويوهات بتاعه ع اليوتيوب ؟ يعني بتحصل لكل الناس ..أنا بتكلم عن أختفاء #آمال_ماهر — حمادة⭐️سيدهم (@hamadahsedhom36) January 31, 2023

وردا على بعض التدوينات التي تشير إلى أن من الممكن أن تكون آمال ماهر هي من طلبت حذف أغانيها، كتب أحد الحسابات التابعة لجمهور الفنانة المصرية: “مهما حذفوا من أرشيفك، وحاولوا التعتيم بكل قوتهم هيفضل صوتك في وجداننا ووجدان المصريين، والتاريخ هيقول زي ما كان فيه أم كلثوم ونجاة، كان فيه آمال ماهر”.

و مهما حذفوا من ارشيفك و حاولوا تعتيم بكل قوتهم هتفضلي صوتك في وجدنا و وجدان المصريين 🇪🇬❤️

و تاريخ هيقول زي ما كان في ام كلثوم و نجاه كان في امال ماهر ❤️@amalmaher pic.twitter.com/MkgVG2K6ze — 𝗔𝗺𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗵𝗲𝗿 𝗛𝗼𝗹𝗶𝗰𝘀 (@Retweetmaher) January 31, 2023

وكانت آمال ماهر أثارت جدلا في الأشهر الماضية؛ بعد اختفائها بشكل غامض، وسط مطالبات شعبية ورسمية بالكشف عن مصيرها، مع تداول معلومات بشأن اختطافها وتهديد حياتها.