الخميس 11 رجب 1444 ﻫ - 2 فبراير 2023 |
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بعد حذف أغانيها من "أنغامي".. مصير آمال ماهر يثير الجدل

منذ ساعتين
المطربة المصرية آمال ماهر - أرشيفية

المطربة المصرية آمال ماهر - أرشيفية

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أثار حذف الفنانة المصرية آمال ماهر جميع أغانيها من تطبيق الأغاني “أنغامي” جدلا كبيرا ، لتطفو على السطح من جديد أزمة اختفائها الأخيرة.

وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب حذف أغاني آمال ماهر، دون سابق إنذار، ودون التعليق من أي جهة، للكشف عن سبب حذفها، مطالبين بالكشف عن السبب وراء ذلك.

وعند البحث عنها عبر التطبيق، يخلص إلى أن “الفنان غير موجود.. Artist not found”.

وكتب مغرد على “تويتر”: ” “بجد أنا مش عارف الظلم ده لحد إمتا؟ بس طول العمر ربنا مع المظلوم، ده ابتلاء من عند ربنا، ربنا ينصرك على أعدائك”.

وقال آخر: “حذف الأغاني حاجه وكلام الناس دي حاجه تانيه ؟؟ الأغاني تتحذف في داهيه أهم حاجه سلامتها؟؟”.

وردا على بعض التدوينات التي تشير إلى أن من الممكن أن تكون آمال ماهر هي من طلبت حذف أغانيها، كتب أحد الحسابات التابعة لجمهور الفنانة المصرية: “مهما حذفوا من أرشيفك، وحاولوا التعتيم بكل قوتهم هيفضل صوتك في وجداننا ووجدان المصريين، والتاريخ هيقول زي ما كان فيه أم كلثوم ونجاة، كان فيه آمال ماهر”.

وكانت آمال ماهر أثارت جدلا في الأشهر الماضية؛ بعد اختفائها بشكل غامض، وسط مطالبات شعبية ورسمية بالكشف عن مصيرها، مع تداول معلومات بشأن اختطافها وتهديد حياتها.

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