بعد خسارة الدعوى.. آمبر هيرد تتخلى عن محاميّتها

تخلّت الممثلة الأميركيّة آمبر هيرد عن محاميتها إيلين تشارلسون بريديهوفت عقب خسارتها دعوى التشهير التي أقامها الممثل جوني ديب بحقّها.

وأعلن متحدث باسم الممثلة عن استبدال بريديهوفت بالمحامي ديفيد إل أكسلرود وزميله جاي وارد براون من مكتب “بالارد سباهر” لقيادة فريق الدفاع القانوني الخاص بها مع استمرار المحامي بن روتنبورن كمستشار مشارك.

وأضاف المتحدّث باسم هيرد: “عندما يتعلق الأمر بحماية الحق الأساسي لحرية التعبير، نحن ننظر إلى قرار هيئة المحلفين ليس كبداية النهاية، إنّما مجرد نهاية البداية” مشيراً إلى أنّه “يوجد محكمة مختلفة تستدعي تمثيلاً مختلفاً، بخاصة أن الكثير من الأدلة الجديدة تظهر الآن”.

وبدورهما، أصدر أكسلرود وبراون بياناً جاء فيه: “نرحب بفرصة تمثيل هيرد في هذا الاستئناف، ونحن على ثقة من أن محكمة الاستئناف ستطبق القانون بشكل صحيح بغض النظر عن شعبية هيرد أو ديب، ونقض الحكم الصادر ضد الآنسة هيرد، ونعيد التأكيد على المبادئ الأساسية لحرية التعبير”.

وكان المحاميان قد نجحا في بداية هذا العام في الدفاع عن صحيفة “نيويورك تايمز” في دعوى تشهير قدّمتها حاكمة ولاية ألاسكا السابقة سارة بالين بحق الصحيفة.

يذكر أن هيئة محلفين أميركية أصدرت قراراً يدين هيرد بتهمة التشهير بزوجها السابق جوني ديب وفرضت عليها تعويضا قدره 15 مليون دولار لفائدة جوني. كما رفضت المحكمة محاولة هيرد لإلغاء الحكم ضدها أو الإعلان عن وجود خطأ في المحاكمة.