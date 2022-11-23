الأربعاء 29 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 23 نوفمبر 2022 |
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بعد خسارته التاريخية أمام السعودية... قميص ميسي معروض للبيع

منذ 41 دقيقة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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بلغ سعر قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي خسر وهو يرتديه أمام المنتخب السعودي بهدفين لهدف في واحدة من أكبر المفاجآت بتاريخ بطولة كأس العالم أكثر من 200 ألف ريال سعودي.

وقلب المنتخب السعودي تأخره بهدف إلى فوز مثير على الأرجنتين في أولى مباريات اليوم الرابع من كأس العالم 2022، إذ سجل ميسي هدفا في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء قبل أن يرد صالح الشهري وسالم الدوسري عند الدقيقتين 48 و53 تباعا.

وأعلنت شركة “AC Momento” التي تعقد مزادات على قمصان لاعبي كرة القدم عن بيع قمصان بعض لاعبي الأرجنتين الذين خاضوا اللقاء، يتقدمهم ميسي الذي بلغ سعر قميصه 57 ألف يورو، أي ما يعادل تقريبًا 222 ألف ريال.

ووصل سعر قميص دي ماريا إلى 2390 يورو (9300 ريال)، وقميص زميله لاوتارو مارتينيز إلى 1650 يورو (6500 ريال)، بينما يُعرض قميص رودريغو دي بول بألف يورو (3800 ريال) وباريديس بـ 800 يورو (3100 ريال).

وينتهي المزاد على قمصان مباراة السعودية والأرجنتين يوم السبت 26 نوفمبر 2022.

ويلاقي المنتخب السعودي نظيره البولندي يوم السبت، فيما تلعب الأرجنتين مع المكسيك مساء اليوم ذاته.

    المصدر :
  • العربية

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