بعد خلاف لـ5 سنوات.. أصالة لأنغام: صداقتنا كتير بتعنيلي

بعد خلاف لسنوات عادت العلاقة بين الفنانة السورية أصالة وزميلتها المصرية أنغام إلى ما كانت عليه بالسابق بعد المصالحة الشهيرة في الرياض، إلا أن أصالة لا توفّر فرصة إلا وتمدح صديقتها مجدداً.

ففي لقاء جديد جمع الفنانتين مع الإعلامي عمرو أديب، بحلقة من برنامجه بودكاست BIG TIME، أكدت أصالة على محبتها الكبيرة لزميلتها.

وقالت أصالة: “رفيقتي وبدي الها كلمتين نحنا انقطعنا عن بعض بس الود والمحبة والاحترام تجاهك ما انقطع ولا لحظة، انا جدا بحترمك وبحبك وبفتخر جداً فيكي وبمسيرتك”.

كما أضافت: “اذا بدر شي مني سابق تجاهك بدر تجاه نفسي أنا أسأت الأول لنفسي، كنت أنا مش مرتاحة فعادي كون زعلت رفيقتي حقك عليي وصداقتنا كتير بتعنيلي”، لترد أنغام “وأنا كمان”.

بالمقابل، تابعت أنغام في السياق نفسه، “في شبه بيني وبين أصالة وتقريباً ماعشناش طفولتنا وتحملنا مسؤوليات بسرعة كبيرة أوي، فأنا أقدر أحس بيها وهي تقدر تحس بيا”، وأضافت “لما زعلت منها الزعل كان كبير أوي من كتر ما كنت بحبها، ولما حد يكون قريب منك ويخبطك يبقى الزعل كده”.

أما عن إمكانية دخول أنغام عالم التمثيل، وإعادة التجربة، قالت “الفكرة غير واردة حالياً”، إلا أن أصالة كشفت أنها مستعدة للقيام بمسرحية غنائية، ليقترح عمرو أديب أن تكون مشتركة بينها وبين أنغام، وكان الرد “نتمنى.. وخاصةً أننا اليوم في السعودية، ولا مستحيل هنا”.

يشار إلى أن النجمتين كانتا ظهرتا في فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع في يناير الماضي، وهما تتبادلان الأحضان والقبلات في الرياض، وسط صوت الزغاريد والتصفيق، بحضور الفنانة اللبنانية إليسا، والرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي.

كما أظهر مقطع فيديو آخر لحظة خروج أنغام من المسرح وهي تمسك بيد أصالة في إشارة إلى ذوبان الجليد بينهما بعد خلاف امتد 5 سنوات تقريبا حينما أعلنت أصالة مقاطعتها صديقتها أنغام عام 2019، بعد زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان زوج ابنة شقيقة طارق العريان زوج أصالة حينها.