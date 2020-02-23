بعد رباعيته في شباك إيبار.. ميسي يقترب من تحطيم رقم بيليه الإعجازي

استعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، بريقه من جديد بعد أن قاد فريقه، مساء أمس السبت، إلى فوز كبير على إيبار بخماسية ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ونجح ميسي بتسجيل 4 أهداف ”سوبر هاتريك“ من بينها ثلاثية في الشوط الأول، وهو ما حدث للمرة الرابعة خلال مسيرة النجم الأرجنتيني مع برشلونة.

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية، إن ليونيل ميسي بات قريبًا من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلية بيليه كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم.

ويبتعد ميسي عن رقم بيليه بـ 17 هدفًا فقط، حيث سجل النجم الأرجنتيني 626 هدفًا حتى الآن مع البلوغرانا، مقابل 643 هدفًا لبيليه مع سانتوس البرازيلي سجلها خلال 19 موسمًا قبل انتقاله للدوري الأمريكي في نهاية مسيرته.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيليه أكبر بعام واحد من ميسي عندما وصل إلى هذا العدد من الأهداف قبل رحيله إلى كوزموس الأمريكي.

وأشارت ”أس“ إلى أن ميسي الذي استعاد، أمس، ذاكرته التهديفية بعد غياب عن التسجيل لأربع مباريات متتالية يصل معدل تسجيله مع برشلونة إلى 0,87 هدف في المباراة الواحدة.

وسجل ميسي 436 هدفًا في الليغا الإسبانية، بالإضافة لـ 114 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، كما أحرز النجم الأرجنتيني 53 هدفًا في كأس ملك إسبانيا، و14 هدفًا في كأس السوبر، و5 أهداف في كأس العالم للأندية، و3 أهداف في السوبر الأوروبي.