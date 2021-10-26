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بعد رحلة لـ15 عامًا.. مارسيلو يقرر الرحيل عن ريال مدريد

26 - أكتوبر - 2021
مارسيلو

مارسيلو

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كشفت وسائل إعلامية برازيلية، اليوم الثلاثاء، عن قرار مارسيلو دا سيلفا ظهير نادي ريال مدريد الإسباني النهائي بشأن مستقبله مع الميرينجي.

وينتهي عقد الدولي البرازيلي مارسيلو ( 33 عامًا) مع النادي الملكي صيف 2022، بعد انضمامه له عام 15/11/2006. .

وقالت صحيفة “لانس” البرازيلية، إن مارسيلو قرر الرحيل عن أسوار “سنتياغو بيرنابيو” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة في ظل عدم تقديم عقد جديد له وذلك بعد 16 عامًا قضاها في إسبانيا.

وأكدت أن اللاعب لديه قرار واضح بالمغادرة نهاية هذا الموسم، ولا يفكر في الاستمرار مع ريال مدريد، خاصة وأن النادي لم يقدم له عقدًا جديدًا، مشيرة إلى أنه يريد أن يرفع الحرج عن الجميع في النادي، خاصة وأنه يُدرك تمامًا بأن مشاركته أصبحت أمرًا صعبًا، سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا، مع تألق فيرلاند ميندي.

وأوضحت أن المدرب الإيكالي كارلو انشيلوتي يريد أن يعطي ميجيل جوتيريز اللاعب الشاب الفرصة في كأس ملك إسبانيا، بالإضافة للثنائي دافيد ألابا وناتشو اللذان يمكنهما اللعب في مركز الظهير الأيسر أيضًا.

وبينت أن الوجهة الأقرب للظهير الذي حقق الكثير من البطولات مع ريال مدريد فريق فلومينينزي البرازيلي.

وتوج مارسيلو بكل الألقاب الممكنة مع ريال مدريد الذي انتقل إليه في 2007، ليتوج مع الملكي بلقب الدوري الإسباني خمس مرات وكأس الملك مرتين ودوري أبطال أوروبا أربع مرات والسوبر الأوروبي ثلاث مرات ومونديال الأندية أربع مرات.

يشار إلى أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ريال سوسيداد صاحب الـ 22 نقطة.

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