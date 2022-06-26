بعد رحلتها العلاجية اول ظهور لـ ياسمين عبد العزيز.. والجمهور: نوريتنا ووحشتينا

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة جديدة لها في ثاني ظهور لها مع أقرب صديقاتها، وتعد تلك الصورة أول تفاعل مباشر منها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ وعكتها الصحية الأخيرة والتي أصيبت بها أول الشهر الجاري.

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستغرام”، واكتفت بالتعليق على الصورة برمز “قلب أحمر”.

وحصلت الصورة على آلاف الإعجابات والتعليقات الحميدة التي جاءت جميعها تحمل الحب والشوق من قبل الجمهور لنجمتهم ياسمين، مرحبين بعودتها مرة أخرى للتفاعل معهم، وجاءت التعليقات كالتالي: “نوريتنا ووحشتينا”، “وحشتينا يانجمتنا ياغالية”، “حمدلله على سلامتك ياقمر الممثلات كلهم”.

ومنذ يومين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من لأول ظهور للنجمة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعدما نشرت إحدى صديقاتها صورة لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات “انستغرام”.

وجاء أول ظهور لياسمين عبد العزيز بعدما عادت من جديد إلى منزلها في القاهرة، بعد قضائها لفترة علاجية في سويسرا.

يذكر أن، كانت انتشرت مؤخراً العديد من الشائعات، خلال الأيام الماضية، تشير إلى انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها أحمد العوضي، الأمر الذي نفاه العوضي، ليؤكد أنّها مُجَرد خِلاف عَابِر يحدث بين أيّ زوجين.

ومن ناحية أخرى، تغيبت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن السباق الرمضاني الدرامي الماضي، بسبب وعكتها الصحية التي مرت بها، واكتفت بوجودها في إعلان كوميدي قدمته مع النجم كريم محمود عبد العزيز لصالح إحدى شركات الاتصالات بمناسبة انطلاق شهر رمضان.