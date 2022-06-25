بعد رحيله عن ريال.. الى أي فريق سينضم جاريث بيل؟

اختار الجناح الويلزي “جاريث بيل” وجهته المقبلة، عقب رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني بنهاية عقده في صيف العام الحالي.

وكان بيل (32 عاما) قد أعلن مؤخرا رحيله عن ريال مدريد الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2013، واقترن اسمه بعدة أندية أوروبية، من بينها خيتافي الإسباني وكارديف الويلزي.

وأفاد موقع “ذا أتلتيك” البريطاني بأن بيل وافق على الانتقال إلى الدوري الأميركي من بوابة نادي لوس أنجلوس.

النادي الأميركي اتفق مع بيل على عقد مدته عام واحد، مع إمكانية التمديد لـ6 أشهر أخرى، لينتهي حينها في كانون الأول 2024.

ومن المتوقع أن يقوم النادي الأميركي بالإعلان عن ضم بيل قبل مواجهة لوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأميركي يوم 8 تموز القادم.

وكانت عدة تقارير صحفية أكدت أن بيل، كان يفكر في الاعتزال عقب نهاية الموسم المنصرم، في ظل تهميشه مع ريال مدريد وحصوله على عدد ضئيل من دقائق اللعب.

لكن حسابات النجم الويلزي تغيرت بعد قيادته لمنتخب ويلز إلى نهائيات كأس العالم 2022، التي تقام نهاية العام الحالي، أي منتصف الموسم المقبل، وسعى للانضمام إلى ناد جديد للمشاركة في المونديال.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتأهل فيها منتخب ويلز لنهائيات المونديال، والأولى منذ 64 عاما بعد مشاركته في نسخة 1958.