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بعد رفعه دعوى قضائية… الأمير هاري يتلقى اعتذاراً وتعويضاً كبيراً من صحيفة

1 - فبراير - 2021
الأمير هاري وزوجته

الأمير هاري وزوجته

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تلقى الأمير البريطاني هاري، اليوم الاثنين، اعتذارا وتعويضا كبيرا من ناشري صحيفة “ذا ميل أوف صنداي”، وذلك بعد أن رفع دعوى قضائية على الصحيفة.

واتهم الأمير هاري في دعوته الصحيفة، بـ”التشهير”، وذلك بسبب مزاعم عن أنه تخلى عن مشاة البحرية الملكية، حيث نشرت الصحيفة تقريرا في تشرين الاول، جاء فيه أنه قطع الاتصال مع مشاة البحرية التي كان على صلة رسمية بها، حتى تخلى عن واجباته الملكية في اذار الماضي.

من جانبها، أشارت جيني آفيا، محامية الأمير، أمام المحكمة العليا في لندن، إلى أن الصحيفة سوت أمورها الآن مع الأمير بشأن التقرير “التشهيري الكاذب الذي لا أساس له”، وذلك بحسب “رويترز”.

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