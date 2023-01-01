بعد رونالدو.. النصر السعودي يسعى لضم مودريتش

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يكون الوحيد من كرة القدم الأوروبية الذي سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبعد تأكيد انتقال روالدو إلى النصر في وقت سابق من الأسبوع ، تحول الاهتمام بالأندية السعودية إلى أسماء كبيرة أخرى.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن كرة القدم السعودية ، وعلى رأسها النصر ، تريد رفع البلاد إلى النخبة من أكثر الرياضات متابعة في العالم. ففي الأيام القليلة الماضية ، تواجد رئيس مسلي آل معمر في مدريد لاختبار إمكانية توسيع قائمة النجوم في المستقبل القريب.

وكان سيرجيو راموس ضمن اهتمامات النادي السعودي، لكن آخر من ظهر على قائمة أمنياتهم كان لوكا مودريتش .

أظهر الكرواتي منتخب بلاده للتتويج بالمركز الثالث في كأس العالم بعد التغلب على المغرب حيث أثبت أنه لا يزال يمتلك كل القدرات ، وهو شيء يظهره في كل مرة يرتدي فيها قميص ريال مدريد ، كما كان واضحًا في 30 ديسمبر ضد ريال بلد الوليد .

ويريد مودريتش الاستمرار في اللعب مع ريال مدريد لموسم إضافي واحد على الأقل لأن جودته تضمن ذلك. حيث لا زال يرفض المقترحات المربحة للغاية من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

الأولوية لمدريد

لكن الاتفاقية لن تكون مشكلة. والحقيقة أن فريقين قد اقتربا منه وكان رده واضحًا: “لنتحدث عام 2024” ، موضحًا هدفه وطموحه.