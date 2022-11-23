بعد زلزال رونالدو.. مانشستر يونايتد أمام أزمة جديدة!

أعلن مالكو مانشستر يونايتد الإنكليزي أنهم مستعدون لبيع النادي الذي يكافح لاستعادة أمجاده.

وقال النادي في بيان إن “مجلس الإدارة سينظر في جميع البدائل الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي أو البيع أو الصفقات الأخرى التي تشمل الشركة”.

تملك عائلة غلايزرز الأميركية النادي منذ العام 2005 لكن شاب عهدها تراجع مردود الفريق على أرض الملعب، لا سيما في السنوات التسع الاخيرة، واحتجاجات المشجعين المتكررة.

في سياق متصل، أعلن النادي الانجليزي فسخ عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل فوري وبالتراضي بين الطرفين.

وجاء قرار مانشستر يونايتد في أعقاب المقابلة النارية التي أجراها رونالدو مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان وهاجم فيها إدارة النادي والمدرب الهولندي إيريك تين هاج.

وكانت المقابلة التي أجراها رونالدو مع بيرس مورجان فاصلة في علاقته مع اليونايتد، خاصة وأنه اتهم النادي بخيانته والعمل على رحيله في الصيف الماضي.

وجاء قرار فسخ عقد رونالدو في الوقت الذي يتواجد فيه حاليا مع منتخب البرتغال للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

ومع تصاعد التوترات بين كريستيانو رونالدو وفريقه مانشستر يونايتد، لاسيما عقب تصريحاته التلفزيونية الأخيرة، كشفت بعض المعلومات عن تفكير النجم البرتغالي بالعودة إلى ريال مدريد.

وبحسب صحيفة “سبورت”، فإن رونالدو عرض نفسه على العملاق الإسباني بعقد مدته ستة أشهر، كبديل عن كريم بنزيما المصاب في يناير.