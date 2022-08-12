بعد زواج دام 30 عاما.. أمريكية تقتل زوجها بمساعدة عشيقها

خططت زوجة أمريكية لقتل زوجها القس المعمداني والذي دام زواجها منه 30 عاما بمساعدة عشيقها، حيث اعترفت الزوجة التى تدعي كريستي دونيل إيفانز 48 عامًا، في المحكمة بمقاطعة بونتوتوك بالتأسيس والمشاركة في قتل زوجها 48 عامًا عمدا من الدرجة الأولي.

وصدر أمر بإجراء تحقيق قبل الحكم، وقُتل ديفيد إيفانز بالرصاص في مارس 2021 في مقر إقامته في شارع 1400 في نورثكريست درايف، وتم القبض على كريستي إيفانز بعد اعترافها بلعب دور في مقتل زوجها، وفقًا لمكتب التحقيقات في ولاية أوكلاهوما.

كما وجهت المحكمة، تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى للمتهم خليل ديمي البالغة من العمر 27 عامًا، وذلك حسب ما ذكره موقع «theadanews».

في 22 مارس 2021، بعد الساعة الواحدة صباحًا مباشرة، أجرت كريستي إيفانز مكالمة برقم 911 قائلة إن متسللاً دخل منزلها في 1420 Northcrest Drive وأطلق النار على زوجها عندما وصل الضباط إلى المنزل، وجدوا ديفيد إيفانز، راعي كنيسة هارموني آدا، مصابًا بعيار ناري في الرأس، ثم مات في مكان الحادث.

أفادت OSBI، أنه بناءً على الأدلة التي تم جمعها والمقابلات التي أجريت، تم تحديد كريستي إيفانز وميدان كمشتبه بهم في جريمة القتل، وفقًا لشهادة خطية من المحكمة.

قالت إيفانز في إحدى المرات إنها سلمت رقم هاتفها سرًا إلى سكوير، وواصلت التواصل معه دون علم زوجها، وبحسب ما ورد أخبرت سكوير أن زوجها كان يسيء إليها لفظيًا وطلبت من سكوير قتله ، ثم زودت سكوير بمسدس ديفيد إيفانز عيار 9 ملم.